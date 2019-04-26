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TEM'in Bolu Dağı geçişinde viyadük çalışması; İstanbul yönü 26 gün kapalı olacak

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul yönü, viyadüklerde yapılacak derz çalışması nedeniyle 29 Nisan Pazartesi'den itibaren 26 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 4'üncü...

TEM'in Bolu Dağı geçişinde viyadük çalışması; İstanbul yönü 26 gün kapalı olacak
TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul yönü, viyadüklerde yapılacak derz çalışması nedeniyle 29 Nisan Pazartesi'den itibaren 26 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağı bildirildi. Açıklamada, yolun İstanbul yönünün 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacağı belirtilerek şöyle denildi:
"Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 29 Nisan- 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı- Bolu Tüneli arasındaki Viyadük  1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüklerinde (3 no'lu viyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağından Ankara- İstanbul istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup, ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerimizin dikkatli olması önem arz etmektedir."

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