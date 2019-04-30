TEM'de zincirleme kaza: kamyon altında can pazarı

Ersan SAN / İSTANBUL, () TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi kamyonun altında sıkıştı. Yaralıya sıkıştığı yerden çıkarılana kadar sağlık ekiplerince serum bağlandı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İspartakule Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde hızla ilerleyen 34 JU 0745 plakalı lüks otomobil, arıza yaptığı için aynı şeritte duran 34 HB 618 plakalı kamyona arkadan çarptı. O sırada aracındaki arızayı onarmaya çalışan sürücü, kamyonun altında sıkıştı. Kamyona çarpan lüks otomobil, sol şeride savrularak 34 KD 69 plakalı otomobil ile 59 TD 240 plakalı minibüse çarptı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. TEM Edirne istikametinde trafik kilitlendi. 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, kamyonunun altında sıkışan sürücüye ilk müdahalesini yaparak ona serum bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerinin ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

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