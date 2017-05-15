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TEM'de yaralı bulunan midilli at tedaviye alındı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde TEM yolu kenarında yaralı halde bulunan midilli at, Belediye Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı. TEM yolunun Ergene İlçesi Misinli Mahallesi mevkiinde yaralı bir midilli...

TEM'de yaralı bulunan midilli at tedaviye alındı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde TEM yolu kenarında yaralı halde bulunan midilli at, Belediye Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.
TEM yolunun Ergene İlçesi Misinli Mahallesi mevkiinde yaralı bir midilli atı gören Karayolları ekibi, durumu Ergene Belediyesi'ne bildirdi. Belediye veteriner ekibi yaralı atın bulunduğu bölgeye giderek, ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından at alınıp Belediye Hayvan Barınağı'na götürüldü. Ergene Belediyesi veterineri Ahmet Sezer, "Karayolları yetkililerinin bizleri araması üzerine, olay yerine gittik. Gittiğimizde hayvanın düşme anında kafasını sert zemine çarpası sonrası, başında bir ödem oluşmuş ve nefes alıp vermesinde sorun vardı. Otobanda yol kenarında yaptığımız, ilk müdahale sonrası, Ergene Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdik. Hayvanda özelikle yatak yarası oluşmaması için çimlerin üzerinde tedavi ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız müdahalede, 6 litre serum, kanama durdurucu ilaçlar ile beyin içi ödemini gidermek için müdahalelerimiz devam ediyor. Nefes alışı normale döndü ama atın son durumu ise halen hayati tehlikesi mevcut. Ama biz onu hayatta tutmak için elimizden gelini yapacağız" dedi.
Atın boyunda ip olduğunu belirten Sezer, "Taşınma sırasında bir kamyondan düşmüş olabilir. Atın sahibi ile bize ulaşabilir" dedi.

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