TEM'de trafiği kitleyen kaza: 2 yaralı

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL,() TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç henüz bilinmeyen bir şekilde birbirine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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