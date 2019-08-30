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TEM'de otobüs alev alev yandı (1)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otobüs tamamen...

GENEL 29.08.2019, 22:25
TEM'de otobüs alev alev yandı (1)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otobüs tamamen yandı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne İstikametinde trafik tamamen durdu.

(FOTOĞRAF)
 

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