TEM Celaliye mevkinde kamyon devrildi

Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.
(FOTOĞRAF)
bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort
Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. (FOTOĞRAF)
09 Ocak 2018 Salı 12:57
Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:22
|13:17
|15:39
|18:00
|19:26