Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi. Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken...
GENEL 26.09.2019, 09:59
BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.
Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken bir bahçenin tellerine takılarak yaralandı. Karacanın sesini duyan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüldü. Ön bacaklarında ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen karaca tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.
Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken bir bahçenin tellerine takılarak yaralandı. Karacanın sesini duyan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüldü. Ön bacaklarında ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen karaca tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.
0°
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2