Tolga ÖZBEK/İSTANBUL,() İSTANBUL Atatürk Havalimanı’ndan kalkıp Bilecik’e giden Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter, Beylikdüzü’nde televizyon kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterde 7 yolcu ve mürettebat bulunurken kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi



İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16’da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük’teki Eczacıbaşı Fabrikası’na gidiyordu.



Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21’de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı’nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.



KULENİN YÜKSEKLİĞİ 257 METRE



Beylikdüzü’ndeki televizyon kulesinin beton şaftının yüksekliğinin 163, döner restoranın bulunduğu çelik bölümün 54 metre, anten yüksekliğinin ise 30 metre, toplamda da 257 metre olduğu öğrenildi.



2008’DE ALINDI



Eczacı Grubu’na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi.



NEDEN BURADAN UÇTU?



Atatürk Havalimanı’ndan kalktıktan sonra yolcu uçaklarının iniş kalkış hattının dışına çıkmak için S-76 tipi helikopterin bu bölgeye geldi. Helikopter oradan Yalova-Bilecik rotasını izleyerek Bozüyük’teki Eczacıbaşı fabrikasına uçacaktı. Uçuş haritalarında Beylikdüzü’ndeki kule 257 metre yüksekliği ile ‘mania’ olarak bildiriliyor. Bunun haritada yer almasına rağmen pilotların neden bu rotayı kullandığı ise bilinmiyor.



Havacılık uzmanları, helikopter veya görerek uçuş yapan uçakların pilotlarının bölgeyi çok sık kullandığı, kulenin nerede olduğunu çok iyi bildiklerine dikkat çekiyor.



Çift motorlu, yüksek performanslı helikopterin teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı araştırma sonrasında ortaya çıkacak. Enkazda helikopterin kuyruğunun gövdeden ayrıldığı, muhtemel olarak çarpmanın ana rotor olarak adlandırılan gövde üzerindeki paller veya gövdenin çarpmış olabileceği düşünülüyor.