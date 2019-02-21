Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K....

Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı
Olay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. Ceyhun K.,  yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile Mevlüt Akkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Ceyhun K., 16 Şubat'ta bu kez pompalı tüfekle telefon bayisine gelerek rasgele ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Tehditler savurarak kaçan Ceyhun K. polisin yaptığı çalışma sonucu bir süre sonra yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K. tutuklandı. Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328