Telefon dolandırıcılığına 1 yıl 8 ay hapis 

Serpil KIRKESER / İstanbul - KÜÇÜKÇEKMECE'de kendini telefonda polis olarak tanıtıp, "Paralel örgüt hakkında operasyon yaptık, sizin isminiz de bu örgütte geçiyor, nüfus bilgileriniz ile para transferleri yapılmış" diyerek 51 yaşındaki Meltem Ç.'yi 130 bin lira civarında dolandırdığı iddia edilen İmam G., 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

KARŞISINDAKİ SESE İNANDI

Küçükçekmece'de yaşayan Meltem Ç.'nin 8 Ağustos 2016 günü saat 14.00'de telefonu çaldı. Meltem Ç. telefonu açtı, karşıdaki kişi kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, "Paralel örgüt hakkında operasyon yaptık, sizin isminiz de bu örgütte geçiyor, nüfus bilgileriniz ile para transferleri yapılmış" dedi. Meltem Ç. telefondaki kişiye inandı. Başka bir numaradan daha aranan Meltem Ç.'ye evde bulunan altınları ve paraları bir poşete koymasını istendi. Meltem Ç. evde bulunan 20-25 civarındaki bileziği, set takımını bir poşete koydu ve dolandıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Meltem Ç. suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis olay yerine yakın yerdeki iş yeri kameraları inceledi ve şüpheliye ulaştı. Meltem Ç. de görüntülerdeki kişinin, şüpheli İmam G. (43) olduğunu teşhis etti. İfadesi alınan şüpheli İmam G. hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, şüpheli İmam G. hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MÜŞTEKİ: GÖRÜŞME YAPARKEN TELSİZ SESLERİ GELİYORDU

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen müşteki Meltem Ç. olay günü telefonla arandığını, telefondaki kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve isminin terör örgüttü soruşturmalarında geçtiğini söylediğini anlattı. Meltem Ç. "Telefondaki kişi 'Savcıya aktaracağım' dedi. Farklı bir ses ile konuştum, o da altınları vermem gerektiğini söyledi. Onlardan parmak izi alınacağını ve daha sonra da bana geri verileceğini belirtti. Telefondaki kişi ısrarla konuşuyordu, inandım. 130 bin TL civarındaki ziynet eşyamı bir poşete koydum. Telefondaki kişi bana evden çıkmamı ve altınları vereceğim kişiye doğru gitmemi söyledi. Kişinin verdiği talimatlar doğrultusunda gittim. Bana yaklaşan kişiye poşeti verdim. Poşeti alan kişi uzaklaştı. Dolandırıldığımı anladım. Zararım giderilmedi. Bu kişilerin kamu görevlisi olduğunu düşündüğüm için altınları verdim. Görüşme yaparken telsiz sesleri de geliyordu. Polis giysisi giyen birini görmedim ancak polis olduklarını düşündüm şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İmam G.'yi "Basit dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

