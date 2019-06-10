Telefon dolandırıcıların kurbanı olan kadına mahkemeden iyi haber

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () MALTEPE'de evini telefon dolandırıcılarına kaptıran 73 yaşındaki Nimet Çakıl'a mahkemeden iyi haber geldi. Mahkeme, Çakıl'ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.

Evini telefon dolandırıcıların tuzağı ile Veysel T.'ye 500 bin TL'ye satıp aldığı parayı da dolandırıcılara teslim eden Nimet Çakıl, olayın ardından İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçesinde telefon dolandırıcıları tarafından emlakçı Cihan T.'ye yönlendirildiğini ifade eden Çakıl, "Dolandırıcıların talimatı altında tehdit, baskı, korkuyla hareket ettim" dedi. Sahile yakın olan evinin gerçek değerinin 750 ile 850 bin TL arasında olduğunu söyleyen Çakıl, dilekçesinde, dolandırıcıların yönlendirmesi ile evini değerinin çok altında bir fiyatla, 500 bin TL'ye satmak zorunda kaldığını kaydetti.

Evin teslimi için gerekli tüm işlemlerin emlakçılar tarafından çok hızlı bir şekilde halledildiğini söyleyen Çakıl, "24 Mayıs 2019 Cuma sabahı Cihan T. ile çalışan S.B., aracıyla gelip beni evimden aldı. Önce hastaneye götürdü, tapuda işlem yapmama engel olmadığına dair sağlık raporu aldı" dedi.

TAPUYU EMLAKÇININ AKRABASINA DEVRETMİŞ

Kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp arayan dolandırıcıların evin iadesini sağlayacaklarını söyledikleri için evi devir etmekte sakınca görmediğini kaydeden Çakıl, dilekçesinde, tapuyu dolandırıcıların yönlendirmesi ile irtibat kurduğu emlakçı Cihan T.'nin akrabası olduğunu iddia ettiği Veysel T.'ye devrettiğini kaydetti. Evin bedeli olarak aldığı 500 bin lirayı da kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara veren Nimet Çakıl, kendisini dolandıranların yaşlılığından, yanında kimsenin olmamasından faydalandıklarını ifade etti.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Nimet Çakıl, dolandırıcılık sonucu evini kaybettiğini belirterek, mahkemeden, evininin tapusunu devir ettiği Veysel T.'nin evi üçüncü kişilere devretmemesi için evin tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Çakıl'ın talebini bugün karara bağlayan İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Nimet Çakıl'ın talebini kabul ederek, evin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı aldı. Tedbir kararını teminatsız alan mahkeme, bu kararın bir örneğinin Maltepe Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine de hükmetti.