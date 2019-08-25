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Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
KONYA'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı. Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerindeki yavru kedinin inemediğini fark edince yardım etmek istedi. Ancak...
GENEL 24.08.2019, 08:27
KONYA'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.
Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerindeki yavru kedinin inemediğini fark edince yardım etmek istedi. Ancak kendi imkanlarıyla kediyi indirmeyi başaramadılar. Bunun üzerine yetkililerden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, kurtarma aracının sepetini uzatarak, yavru kediyi indirdi.
Çocuklar kedinin kurtarılmasını sevinç çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bırakılan yavru kedi bir süre sonra gözden kayboldu.
Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerindeki yavru kedinin inemediğini fark edince yardım etmek istedi. Ancak kendi imkanlarıyla kediyi indirmeyi başaramadılar. Bunun üzerine yetkililerden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, kurtarma aracının sepetini uzatarak, yavru kediyi indirdi.
Çocuklar kedinin kurtarılmasını sevinç çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bırakılan yavru kedi bir süre sonra gözden kayboldu.
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