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Teleferikle kar manzarası izlemeye çıktılar

İZMİR, () - YIL sonunda kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'daki Teleferik Tesisleri'ne koştu. Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki...

Teleferikle kar manzarası izlemeye çıktılar

İZMİR, () - YIL sonunda kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'daki Teleferik Tesisleri'ne koştu.
Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki tesislere akın eden çok sayıda İzmirli, kar yağışının keyfini çıkardı. Çocuklarının kar özlemini gidermek için fırsat kollayan aileler ve kartopu oynayan gençler, Teleferik'te renkli görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde kar tutmadığı için ilk tercihlerinin Teleferik Tesisi olduğunu söyleyen İzmirlilerden Ezgi Dünyaadamı, “Ulaşım kolay olduğu için doğrudan buraya geldik. İlk kez bu kadar yoğun bir kar gördüm. Şimdi hem manzaranın hem de karın keyfini burada çıkarıyorum" dedi.
İzmir'e çok kar yağmadığı için ilk fırsatta Teleferik'e çıktıklarını söyleyen 3 arkadaş Burak Filiz, Taylan Sadan ve Caner Sekitmen ise manzaranın ve karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

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