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Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler Hatay'da (3)

KAYMAKAM'A BİLGİ VERİLDİ Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yöneticileri, yeni göreve başlayan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ı ziyaret ederek, ilçede barınan Türkmenler hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Rahmi Vardı,...

Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler Hatay'da (3)

KAYMAKAM'A BİLGİ VERİLDİ
Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yöneticileri, yeni göreve başlayan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ı ziyaret ederek, ilçede barınan Türkmenler hakkında bilgi verdi.
Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AFAD tarafından 'sahada çalışma izni olan tek dernek' olduklarını belirterek, "Derneğimiz şuan Musul’un Telafer bölgesinden gelen Türkmenleri misafir ediyor. Bu soydaşlarımız orada göçe zorlanıyor ve canlarını kurtarmak için günlerce yol geliyorlar. Derneğimize geldikleri zaman nerede olduklarını dahi bilmiyorlar, Türkiye’de olduklarını söyleyince de gözlerinin içi gülüyor" dedi. Kırıkhan’da bulunan yardım dernekleri arasında koordinasyonun eksik olduğundan da yakınan Vardı "Kaymakam olarak bu yardım koordinasyonunun tarafınızdan tek elden sağlanmasını bekliyoruz" önerisinde bulundu.
Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da önümüzdeki günlerde ilçedeki Suriyeliler'in sorunlarını görmek için yerinde incelemeler yapıp bilgi alacağını söyledi.

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