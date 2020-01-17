Tel Abyad şehidi teğmen Bilir, Tokat'ta son yolculuğa uğurlandı

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havaalanı'nda Bilir'in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir'in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin otizmli kardeşi Aşkın Bilir'e ise ağabeyinin fotoğrafı gösterildi.Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazına; Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Namaz sonrası şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin fotoğrafını askerlerden alarak, cenaze aracına kadar götürdü. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.