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Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı,...
GENEL 10.11.2019, 16:09
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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