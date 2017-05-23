Tekstil üreten Yüksekovalı aileye ATO desteği

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 4 yıl boyunca bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 6 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Köprücük Köyü'ne dönen Ercan Cankurtaran, kısa sürede işlerini büyüttü. Makina sayısını 20'ye, çalışan eleman sayısını 30 yükseltmeyi başaran Cankurtaran, gösterdiği başarıdan dolayı da Ankara Ticaret Odası tarafından çağrıldığını ve kendisine destek verildiğini söyledi.Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Köyü'nde eşi ile birlikte tekstil üreten 39 yaşındaki Ercan Cankurtaran'ın başarısı takdirle karşılanıyor. 10 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makina desteği alan Cankurtaran, atölyesini dönemin kaymakamı Mahmet Aydın'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü İlçesine değil, memleketi olan Yüksekova İlçesi'nin Köprücük Köyü'ne kurdu.Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, derme çatma bir evi atölyeye çevirdi ve eşi ile birlikte burada çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran gelen istekleri de karşılamak için işini büyüttü ve 1 olan makina sayısını 20'ye, eleman sayısını ise 30'a kadar yükseltti. Cankurtaran çiftinin bu başarısının haber olması üzerine de 1 ay önce Ankara Ticaret Odası tarafından çağrıldı. Ankara'dan mutlu döndüğünü anlatan Ercan Cankurtaran, şöyle dedi:"Başarımızı tebrik ettiler. Her konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Bazı işamadları bize destek vereceğini söyledi. Bu arada birçok işadamıyla da tanıştırıldık. Yaptığımız iş Ankara'daki işadamlarını sevindirmiş. Destek olacaklarını ve bizden işlerimizi büyütmemizi istediler. Verilen destekler ve ilgiden dolayı Ankara'dan mutlu ayrıldık. Aynı ilgili burada da görmek istiyoruz. Destek verilmesi halinde işsizliğin biteceğini ve göçün duracağına inanıyoruz.

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