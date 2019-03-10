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Teknosa’dan, Teknoloji Haftası’nda kazandıran bilgi yarışması

Teknosa, 11-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak www.teknoquiz.com’da bilgi yarışması düzenleyecek. Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa’dan indirim kazanma fırsatı yakalayacak.  Sabancı Holding iştiraklerinden...

Teknosa’dan, Teknoloji Haftası’nda kazandıran bilgi yarışması
Teknosa, 11-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak www.teknoquiz.com’da bilgi yarışması düzenleyecek. Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa’dan indirim kazanma fırsatı yakalayacak. 

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 11-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel kazandıran bir bilgi yarışması düzenliyor. İçerisinde bilim, teknoloji ve Teknosa ile ilgili çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasında, belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli bin lira ve üzeri alışverişlerinde 100 lira indirim kazanıyor.

Tekno Quiz hakkında detaylı bilgiye www.teknoquiz.com ulaşılabiliyor.

 

 

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