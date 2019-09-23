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TEKNOFEST'te ziyaretçi rekoru kırıldı
eyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-ATATÜRK Havalimanı’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi. TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Festivale...
GENEL 22.09.2019, 21:13
eyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-ATATÜRK Havalimanı’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.
TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. 17-22 Eylül'de altı gün boyunca Atatürk Havalimanında yapılan festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalar iyi vakit geçirme fırsatı buldu.
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|9
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|5
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|5
|5
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|5
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|6
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|6
|13
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|11
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|11
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|10
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|6
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|5
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|2
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|5
|11
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|5
|11
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|5
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|5
|10
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|5
|10
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|10
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|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
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|5
|7
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|7
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|1