'Teknofest 2019' heyecanı başladı (1)

Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL, () T3 Vakfı mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak." dedi.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda bulunan özel hangarlar bölgesinde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile proje paydaşları ve davetliler katıldı.

"İSTANBUL'DA TEKNOLOJİNİN SOLUNACAĞI BİR HAVA YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir rüya olan TEKNOFEST'in havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibin vizyonu, paydaşların katkılarıyla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in yüzbinlerce genç ile buluştuğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" diye konuştu.

"GENÇ LAGÂRİLERİ, HEZARFENLERİ GECİKMEDEN YARIŞMA BAŞVURULARINI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenleyeceklerini kaydederek, şunları söyledi: "Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını insallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve milli teknoloji hamlesinin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ni kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum"

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU DA SPONSORLAR ARASINDA

Demirören Medya grubunun da sponsor olarak yer aldığı TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da olduğu çok sayıda basın mensubu ile geçen yıl düzenlenen yarışmalarda derece yapan teknoloji tutkunu gençler de yer aldı. Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının da tanıtımı yapıldı. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

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