Tekneler denize açılamadı, balık fiyatları arttı

İZMİT(Kocaeli), () - KARADENİZ ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgahta balık fiyatları arttı. İzmit'te hamsinin kilosu 15 TL'den satıldı.

İzmit Balık Pazarı'nda son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliği azalırken, fiyatlar da yükselmeye başladı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılabildi. Avlanan balık azalınca, tezgahlarda da fiyatlar yükseldi. Yılbaşı öncesi 10 liradan satılan hamsinin kilosu 15 liraya yükseldi. Balık pazarında istavritin kilosu 15-20 lira, çinekopun kilosu 25 lira, sarıkanat kilosu 30-35 lira, barbun kilosu 65 lira, palamut tanesi büyüklüğüne göre 5 ila 15 lira arasında, yerli somonun kilosu ise 20 liradan satıldı. Balıkçı Taner Şahin fiyatların yükselmesinin balık satışlarını etkilediğini belirterek, "Yılbaşından itibaren hava şartları nedeniyle tekneler açılamayınca 5-6 liralık bir artış yaşandı. 10 liraya sattığımız hamsi ve istavriti şuanda 15 liraya satıyoruz. Tam balık yenilecek mevsim ama insanların alım gücü nedeniyle balık satışlarımız etkileniyor" dedi.

Balık fiyatlarını pahalı bulduğunu söyleyen Zehra Akgün, "İstavrit ve hamsi aldım. Fiyatları biraz pahalı buldum. Karadenizli olduğumuz için balığı seviyoruz, pahalı da olsa ne yapalım alıyoruz. Önceden 10 liraya aldığımız hamsi 15 lira olmuş" diye konuştu.

Yaşare Karakut ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok seviyorum ama fiyatları artıyor. Haftada en az iki kere tüketmeye çalışıyoruz. Ama fiyat artışı tüm vatandaşları olduğu gibi bizi de etkiliyor" dedi.

