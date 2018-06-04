Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu (1)

İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu. (FOTOĞRAF)
04 Haziran 2018 Pazartesi 13:30
İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu.
(FOTOĞRAF)
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