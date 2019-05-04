Tekne faciasında ölen 9 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki tekne faciasında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu 9 kaçağın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Biri organizatör, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili mesafede, dün saat 14.00 sıralarında kaçakları taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında 5 kaçak sağ kurtarıldı, 4'ü kadın, 5'i çocuk, 9 kaçağın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu tespit edilen 1'i organizatör, 3 kişiyi ise arama çalışması başlatıldı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dün Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçakların cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Teknedeki kaçakların Yunanistan adalarına gitmek için yola çıkan Afganistan uyruklu 3 aile oldukları belirlendi.

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