Tekne faciasında ölen 9 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi (2)

2 GÖZALTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili 2 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayvalık ilçesi açıklarında dün saat 14.00 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Faciada sahil güvenlik ekiplerince 5 kaçak göçmen sağ kurtarılırken, 4'ü kadın, 5'i çocuk, 9 kaçak göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından kayıp olduğu tespit edilen 1'i organizatör 3 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor. Öte yandan, tekne faciasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, T.A. ve S.G.'nin organizatör olduğunu belirledi. Şüphelilerden biri Ayvalık ilçesinde biri ise İzmir'de yakalanarak, gözaltına alındı.