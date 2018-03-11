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Tekirdağlı balıkçılar, Mehmetçik'e destek için denize açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, balıkçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için teknelerini Türk bayraklarıyla donatıp, denize açıldı. Süleymanpaşa...

Tekirdağlı balıkçılar, Mehmetçik'e destek için denize açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, balıkçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için teknelerini Türk bayraklarıyla donatıp, denize açıldı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'nden yaklaşık 60 balıkçı, tekneleriyle 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için denize açıldı. Kıyıda düzenlenen programda, emekli imam Servet Boztekin'in yaptırdığı duanın ardından Türk bayraklarıyla donatılan tekneler, Tekirdağlıları alarak, denize açıldı.
'BALIK DEĞİL, MEHMETÇİK İÇİN AÇILIYORUZ'
Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, organizasyon için balıkçıların balığa çıkmadığını belirterek, "Afrin’de şehit olan kardeşlerimiz için bir organizasyon yaptık. Allah’a şükür, bugün balıkçı kardeşlerimiz denize çıkmadılar. Bugün herkes, bir güzellik sağladı. Hepsinden Allah razı olsun. Mevlit okuttuk, pilavlarımızı dağıttık. Yaklaşık 60 teknemiz organize oldu. Tüm Tekirdağ halkımız davetli oldu. Böyle bir farkındalık yaptık, çok da güzel oldu. Herkesin de hoşuna gitti. İnşallah bundan sonra daha da güzel şeyler olacak" diye konuştu. 
Denize açılan balıkçılar, tur bitiminden sonra limana döndü.

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