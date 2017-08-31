Tekirdağlı balıkçılar havai fişek gösterileriyle denize açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesi nedeniyle Kumbağ Limanı'nda düzenlenen etkinlikte havai fişek gösterileri arasında, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağı nedeni ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Limanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinliğe çok sayıda davetli ile balıkçılar katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Tamer Dodurga, balıkçılığın ciddi bir istihdam, balığın ise önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Marmara'nın yaklaşık 136 kilometre sahili var. Bu sahillerde binlerce insan karnını doyuruyor, 1 milyona yakın insana da balık temin ediyorlar. Biliyorsunuz balık, insan sağlığı bakımından çok önemli bir gıda maddesidir. Uzmanlar haftada en az iki defa balık yemeyi tavsiye ediyorlar. Bakın bu çok önemli. Neden? Bizim bu emperyalist toplumlarla mücadele edebilmemiz için protein kaynaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle balık önemli bir besin maddesidir. Bu yüzden Allah balıkçılarımızda razı olsun diyorum. Balıkçılığın sürekliliğini sağlamamız için olmaz ise olmazları var. Bunlardan bir tanesi, balıkların üreme alanlarını, beslenme alanlarını ve yaşama alanlarına müdahale etmemeliyiz. Ama maalesef uzun yıllardır Marmara Denizi'nde bu alanlara müdahale ediliyor. Yine balıkçılığın sürdürülebilmesi için denizlerimizin temizliği çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi de 4 yılda Tekirdağ'da biyolojik bir arıtma tesisi yapıyoruz. Alt yapıyı yaptık ve artık denize kirli atıkları akıtması engellendi. Gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalışıyoruz ve gerçekten bunun için dua ediyorum:"

Av yasağının sona ermesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi'nin limana kurduğu ızgaralarda yaklaşık 3 ton uskumru balığı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Bedava balık dağıtıldığını duyan vatandaşlar, ekmek arası balıklardan alabilmek için izdiham yarattı. Izgaraların önünde uzun kuyruk oluştu.

Av yasağının bitmesini heyecanla beklediğini ifade eden Ali Reis adlı teknenin sahibi Şaban İpek, "8 mürettebatımla bu gece hayırlısı ile denize açılacağız. İnşallah yüzümüz gülecek. Bütün balıkçı arkadaşlarıma bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Bu sene denize açılacağız, kısmetimizi denizde arayacağız. Gerçi bu akşam hava biraz rüzgarlı ama sabaha karşı iyi olur. Bu gece istavrit, palamut ve uskumru yakalamayı umut ediyoruz" dedi.

Etkinlikte havai fişek gösterileri yapılırken, balıkçılar gece yarısından itibaren sezonun ilk balıklarını tutmak için, 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı.

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