Tekirdağ'ın kadın oto yıkamacıları

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()- TEKİRDAĞ'da yaşayan Hülya Atamaca ile Şükriye Adalı, kentte açtıkları işyeri ile 5 yıldır oto yıkamacılığı yapıyor. Atmaca, "Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kadınların olması gerekiyor" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Hülya Atmaca, 5 yıl önce çalıştığı ilaç firmasını bırakarak, kendi işini kurmaya karar verdi. Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin Dereağzı mevkiinde ortağı Şükriye Adalı birlikte bir oto yıkama işyeri açan ikili, 5 yıldır mesleklerini sürdürüyor. "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir" diyen Hülya Atmaca, kadın araç sahiplerinin sıkıntıları olduğunu belirterek, "Kadın araç sahiplerinin rahatlıkla gidebilecekleri bu tarz yerler yok. Bizim burada bu işi yapmamız onlar için çok büyük bir avantaj. Bu yüzden sıklıkla bizi tercih ediyorlar. Ben inanıyorum ki, bu işe kadın elinin değmesi gerekiyormuş. Çünkü temizlik işi kadınlara aittir. Ayrıca bizi tercih eden çok sayıda erkek araç sahipleri de var. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kadınların olması gerekiyor. Beş yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz de bizde çok memnunuz" diye konuştu.

Kadınların işlettiği oto yıkama işyerine sürekli geldiğini belirten Ahmet Kurşun, "Buranın daimi müşterilerindenim. Burayı tercih nedenim, kadınların daha temiz, daha güvenli iş yapmalarıdır. Aracımızı güvenle bırakıyoruz buraya. Onlar temizliği bizden daha iyi biliyorlar. Ve rahat bir ortamda arabamızı yıkatıyoruz. Devamlı buraya arabamı getiriyorum ve gayet de memnunum. Ama bazen yoğun oluyor, biraz sıra bekliyorum ama buna değer" dedi.

