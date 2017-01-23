Tekirdağ'da yazlıkta ölü bulunan iki gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Gülseli KENARLI –Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bir evde ölü bulunan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe’nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Ergül’ün cenazesi, Ataköy 5. Kısım Cami’nin, Sülfe’nin ise Kozlu Mezarlığı’nın gasilhanesine götürüldü. Ergül’ün cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Cami’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak.

ISINMAK İÇİN MANGALI EVİN İÇİNE KOYMUŞLAR

Adli Tıp Kurumu’nda Ergül’ün cenazesini bekleyen dayısı Kaptan Üstündağ, “Üniversiteden arkadaşmış bunlar yazlığa gitmişler mangal yapmışlar. Yanlarında başkaları var mıydı bilmiyorum. Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada. Çocuğun telefonu cevap vermeyince sitenin kapıcısını aramışlar. Kapıyı vurmuşlar ses gelmeyince jandarmaya haber vermişler. Jandarma kapıyı açmış, içeride maalesef ikisi de vefat etmiş” şeklinde konuştu.

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