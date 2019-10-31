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Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...
GENEL 29.10.2019, 16:20
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Önlem alınan noktalardan biride denizde görevli Sualtı Grup Amirliği ekipleri oldu. Bayram kutlamalarının gerçekleştiği saatlerde, liman içerisinde kontrollerde bulunan ekipler, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirdi. Deniz polisi malzemelere el koyarken, kimlere ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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