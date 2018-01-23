Tekirdağ'da pazarcılar yol kapattı

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da, Perşembe pazarının kurulduğu cadde üzerinde belediyenin iş makineleri ile altyapı çalışmasına izin vermeyen pazarcı esnafı, yaklaşık 3 saat yol kapattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Pazarının kurulduğu Ruşen Güneş Caddesi'nde altyapı çalışması için iş makinelerini bugün bölgeye gönderdi. Pazarcı esnafı da tezgah kuracakları yerde çalışma yapılacağını duyunca cadde üzerinde toplanıp, araçlarla yolu kapatarak, belediye ekiplerinin çalışmasına izin vermedi. Tekirdağ Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Kayın, kendilerine kapalı pazaryeri yapılana kadar buradan çıkarılmayacakları sözü verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi de bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Pazarcılar olarak direneceğiz. 8 ay önce Kadir Başkan, il başkanı ve Milletvekili Faik Öztrak'ın huzurunda bize söz verdi; 'Kapalı pazaryeri yapılana kadar Perşembe pazarını kaldırmayacağım' dedi. Onların huzurunda bu esnafa söz verdi. Bizim seçimlerimizde de bizlere söz verdi. merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Perşembe pazarının yerine kapalı pazar yeri yapmak istiyor, Kadir Başkan ona da izin vermiyor. Kadir Başkan 'bize bir ay önce buradan çıkın. Bir daha da buraya gelemezsiniz, gidin Ekrem başkanla anlaşın ne yaparsanız yapın' dedi. Burada altyapı yapacaklar ve bizi bir daha buraya getirmeyecekler."

Belediye ekiplerinin makineleri cadde üzerinden götürmesinin ardından, pazarcılar da yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırıp, araçları yoldan kaldırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayark, olayın yanlış yöne çevrildiğini belirterek, "Pazarcılar yanlış yönlendiriliyor. Bizim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptılar. Biz pazarcıları buradan çıkarmıyoruz. Burada üç aşamalı bir çalışma yapılacak. Yaklaşık 8 ay sürecek bir çalışma. Yine de bu arkadaşlarımız burada tezgahlarını açacaklar. 10 gün içerisinde yeni pazar yerini ihalesine çıkacağız. Yeni pazar yeri yapılmadan onları oradan çıkarma ihtimaliz yok. Altyapı devam edecek, aynı zamanda bir bölümünde bu arkadaşlarımız burada pazarcılıklarına devam edecekler. Bu çalışmadan bir bölüm etkilenecektir" dedi.

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