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Tekirdağ'da kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu. Dereağzı Mahallesi'nde oturan Berker ve Neslihan Tibet çifti yürüyüş için çıktıkları sahilde 60 santim boyunda ölü caretta...

Tekirdağ'da kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu.
Dereağzı Mahallesi'nde oturan Berker ve Neslihan Tibet çifti yürüyüş için çıktıkları sahilde 60 santim boyunda ölü caretta caretta görerek Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı kumsaldan alarak götürdü. Sahilde yürüyüşe çıktıklarında caretta carettayı fark ettiklerini ifade eden Berke Tibet, "Sabah eşimle birlikte yürüyüşe çıktık. Deniz kenarında oldukça büyük bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Yakından bakınca bunun ölü bir caretta caretta olduğunu fark ettim. Üzüldük ve sanırım yaralanıp ölmüş gibiydi. Önce Namık Kemal Üniversitesi'ne haber verdim. Süleymanpaşa Belediyesini aradım ve belediye görevlileri gelerek kepçe yardımı ile caretta carettayı alıp gömdüler" dedi.

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