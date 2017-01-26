Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Tekirdağ'da iki kedi başlarına sert cisimle vurularak öldürüldü

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde cadde üzerinde iki kedi başlarına sert bir cisimli vurularak öldürülmüş bulundu. Muratlı İlçesi'nin İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde vatandaşlar, iki kediyi...

Tekirdağ'da iki kedi başlarına sert cisimle vurularak öldürüldü

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde cadde üzerinde iki kedi başlarına sert bir cisimli vurularak öldürülmüş bulundu.
Muratlı İlçesi'nin İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde vatandaşlar, iki kediyi başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Hayvanları kanlar içinde bulan ismini vermek istemeyen kişi, "İki kedinin de yalnızca kafasına vurulmuş. Başka yerlerine bir zarar verilmemiş. Civarda kanlı taşlar da gördük. Muhtemelen taşla başını ezdiler. İçimiz acıdı resmen, ne yazık ki böyle insanlarla aynı havayı soluyoruz" dedi.
Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, vatandaşların haber vermesi üzerine öldürülen iki kediyi belediye ekipleri tarafından alındığını ve gömüldüğünü söyledi. Tepe, "Bunu yapan insan olamaz, bu bir vahşettir. Bunu yapanların insan duygusu taşıdığından emin olmak çok zor. Biz kedilerin öldürülmesini araştırıyoruz" dedi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kedileri öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.