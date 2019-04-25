Tekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, R.T. isimli esnafın hileli satış yaptığını belirledi. Meyve ve sebze satan R.T.'nin tezgahındaki iki ürünün yarım kiloluk fiyatının 2 ve 4 lira olarak gözüktüğü ancak rakamın yanındaki kuruş hanesinde, çok dikkatli bakılınca fark edilecek şekilde '99' yazılı olduğu tespit edildi. R.T.'nin iki ürünün yarım kilosunu 3 ve 5 liraya sattığı belirlendi.
Bunun üzerine, 'Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi gereği esnafın tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı. Tezgahının önü de demir bariyerle çevrilerek, "Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır" yazısı asıldı.
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