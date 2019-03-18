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Tekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldı

TEKİRDAĞ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde halka hoşaf ve çorba dağıtıldı.

Tekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldı
TEKİRDAĞ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde halka hoşaf ve çorba dağıtıldı.

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılında Vali Aziz Yıldırım, şehit yakınları ve gazilere yemek verdi. Vali Yıldırım, yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin yazılmasında, vatan için canını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi. Tarih boyunca Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını ifade eden Yıldırım, "Türk milleti bu vatanı kanıyla canıyla kazandı. Bu milleti asla bu topraklardan atamayacaklar. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bize Çanakkale Zaferi gururuna yaşatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Öte yandan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkilikleri, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşı'nda kurulan stantta halka, günün anısına zor şartlarda mücadele eden kahraman Türk askerlerinin o dönemde menüsü olan şekersiz hoşaf ve çorba dağıtıldı. Etkinlikte jandarma erlerinin Çanakkale'de askerlerin giydikleri tarihi kıyafetlerle nöbet tutması halkı duygulandırdı.

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