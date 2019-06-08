Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da, Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’ndeki En İyi Kiraz Yarışması’nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız’ın (63) yetiştirdiği kirazlar bu yıl da...

Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da, Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’ndeki En İyi Kiraz Yarışması’nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız’ın (63) yetiştirdiği kirazlar bu yıl da birinci oldu.
Tekirdağ’da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında bugün En İyi Kiraz Yarışması yapıldı. Yarışmaya 12 üretici katıldı, bölgede yetiştirilen kirazlar juri karşısına çıktı. Kirazlar tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tat kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Tekirdağ Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin başkanlarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi.
Yarışmada geçen yıl da birinciliği kazanan Gülzade Yıldız’ın yetiştirdiği kirazlar bu yılda birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncüsü ise Vedat Ataç oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328