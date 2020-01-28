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Tekirdağ'da depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
GENEL 28.01.2020, 12:46
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ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'da toplanan yardımlar, depremzedelere gönderilmek üzere kamyonla yola çıkarıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, toplanan nakit yardımları da gerekli ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde Tekirdağ'dan yola çıkan 2 TIR dolusu yardımın ardından oda ve borsalar tarafından hazırlanan yardım kamyonu da bölgeye uğurlandı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 3 gün önce meydana gelen depremin Elazığ ve Malatya'da yıkımı neden olduğunu belirterek, "Deprem sonrası birtakım mağduriyetler oluştu. Son rakama göre 41 vatandaşımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Üç gün içerisinde hiç kimse göçük altında kalmadı, herkes çıkartıldı. Görüyorsunuz, Türkiye'mizin dört bir tarafından arkadaşlarımız depremde mağdur olduğunu düşündükleri insanlara yardım eli uzattılar. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. İnşallah bu malzemeler, vatandaşlarımıza ulaştırılarak ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve ilçe sanayi odası yetkilileri ve AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde Tekirdağ'dan yola çıkan 2 TIR dolusu yardımın ardından oda ve borsalar tarafından hazırlanan yardım kamyonu da bölgeye uğurlandı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 3 gün önce meydana gelen depremin Elazığ ve Malatya'da yıkımı neden olduğunu belirterek, "Deprem sonrası birtakım mağduriyetler oluştu. Son rakama göre 41 vatandaşımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Üç gün içerisinde hiç kimse göçük altında kalmadı, herkes çıkartıldı. Görüyorsunuz, Türkiye'mizin dört bir tarafından arkadaşlarımız depremde mağdur olduğunu düşündükleri insanlara yardım eli uzattılar. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. İnşallah bu malzemeler, vatandaşlarımıza ulaştırılarak ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve ilçe sanayi odası yetkilileri ve AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.
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