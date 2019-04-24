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Tekirdağ'da deniz turuncuya büründü

TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde deniz, sahil boyunca turuncu renge büründü. Çevredekiler tedirginlik yaşarken, uzmanlar ise renk değişiminin mevsimsel değişim nedeniyle doğa olayı olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa...

Tekirdağ'da deniz turuncuya büründü
TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde deniz, sahil boyunca turuncu renge büründü. Çevredekiler tedirginlik yaşarken, uzmanlar ise renk değişiminin mevsimsel değişim nedeniyle doğa olayı olduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Marmara Denizi'nin sahil boyunca zaman zaman  turuncu renge büründüğü görüldü. Kentte denizin turuncuya bürünmesi, çevredekiler arasında tedirginlik yarattı. Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebini, uzmanlar, ‘kızıl gelgit, alg patlaması’ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.
Uzmanlara göre sahillerin kırmızı/turuncu bir hal alması, biyolojik ve doğal bir süreç. Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değiştirmenin, denizde yaşayan canlıların yaz aylarındaki salgılarından kaynaklanıyor. Bu durumuma kırmızı gelgit deniliyor. 

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