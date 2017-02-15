Tekirdağ'da 'Büyükanne' olmak için bir haftada 150 başvuru

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı 'Büyükanne' projesinde 10 pilot il arasında bulunan Tekirdağ'da başvurular sürüyor. Tekirdağ'da 500 'Büyükanne' kontenjanı ayrılırken, bir haftada başvuru sayısı 150'yi buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kadın istihdamının desteklenmesi için hayata geçirdiği 'Büyükanne' projesinde Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Gaziantep pilot iller seçildi. Pilot illerde başvurular başlarken, 500 kontenjan ayrılan Tekirdağ'da ilk bir haftada 'Büyükanne' olmak için başvuranların sayısı 150'yi buldu. Torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin bazıları Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur İl Müdürlüğü'ne giderek, hem bilgi aldı, hem de başvuru formlarını doldurdu. Kapsam dahilinde ödenek almaya hak kazanan büyükanneler, 12 ay süre ile aylık 425 lira yardım alacaklar.

'Büyükanne' kapsamında özel bir şirkette sekreter olarak çalışan ve Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelerek başvuru yapan, 27 yaşındaki bir çocuk annesi Fatma Genç, "Çocuğumun emin ellerde büyümesi ve benim çalışamaya devam etmem için çok güzel bir uygulama. Umarım ülkemizde bu tür uygulamaların devamının gelmesini diliyorum. Bu uygulama ile sanırım elimize bir yıl boyunca 435 lira gibi bir para geçecek. Çocuğumun da annem tarafından büyütülmesi iyi olacak" dedi.

Tekirdağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, uygulamaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bir haftada kurumumuza direk gelen başvuru sayısı 30, ilçelere ve internet ortamından da başvurular var. Tekirdağ olarak 500 kişilik kontenjanımız var. Tahminen kısa bir sürede bu kontenjanımız dolacaktır" dedi. Tekirdağ'da İşkur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile internet üzerinden yapılan başvuru sayısının 150'yi bulduğu belirtildi. Başvurular, 28 Şubat tarihine kadar alınacak.