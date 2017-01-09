Tekirdağ'da ağları donan balıkçılar denize açılamadı

TEKİRDAĞ'da kar ve eksi 13 dereceye düşen dondurucu soğukta ağları ile bazı ekipmanları donan balıkçılar, denize açılamadı.Tekirdağ sahilindeki balıkçı barınağındaki irili ufaklı 20'ye yakın balıkçı teknesi bir haftadır kar yağışının durmasını beklerken, ardından gelen dondurucu hava ile barınakta adeta mahsur kaldı. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta teknelerindeki ağları ile bazı ekipmanları donan balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılardan Engin Özdağ, "Bu kış çok ağır geçiyor. Şartlar baya ağırlaştı ve hala devam ediyor. Bu sezon palamut boldu ancak son zamanlarda azaldı. Şu an beş gündür denize açılamıyoruz. Hava çok ayaz yaptı. Ve dolayısı ile ağlarımız dondu resmen. Meteoroloji kar yağışının daha da devamı gelecek diyor. Böyle giderse herhalde sezona erken paydos yapılabilir. Normalde ara sezonumuz, Şubat ayının başında bitiyor ancak hava şartlarından dolayı ara sezonu erken bitirebiliriz. Hava şartları çok ağır geçiyor. Burada bulunan hiçbir tekne denize açılamıyor. Biz teknede 24 mürettebat ile çalışıyoruz ve bu sezon umduğumuzu bulamadık" dedi.Balıkçılardan Cihan Güneş de, 25 Eylül'de Bartın'dan denize açılarak sırası ile Sinop, İstanbul ve Tekirdağ limanına geldiklerini ve bir haftadır burada hava şartları nedeni ile kaldıklarını söyledi. Güneş, "Hava şartları nedeni ile burada kaldık. Denize açılamıyoruz. Ağlarımızın hepsi dondu. Bir haftadır çalışamıyoruz. 24 kişilik grup olarak Bartın'dan geldik. Bu sezon umduğumuzu bulamadık. İlk başlarda Karadeniz'deyken iyiydi ama, sonra kesildi. Tekne kaptanı ve arkadaşlarla konuştuk. Böyle devam ederse sezonu erken kapatma durumu olabilir" dedi.

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