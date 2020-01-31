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Tekirdağ'da 3 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı
GENEL 31.01.2020, 16:10
TÜRKİYE'nin ayçiçeği ve buğday deposu Trakya'da son yılların en kurak dönemi yaşanırken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.
Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırıyor. Trakya genelinde yağışların son yıllara oranla bu yıl yüzde 50 azalması nedeniyle yağmur duası yapıldı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından düzenlenen yağmur duası, Evrenbey Barajı piknik alanında gerçekleştirildi. Duaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Malkara Müftülüğü'ne bağlı imam hatipler tarafından Kur’an okunup, yağmur duası edildi. Dua sonrasında katılanlara yaklaşık 30 kazan etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
'BOL BEREKETLİ YAĞIŞLAR BEKLİYORUZ'
Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, "Malkara Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından bu sene kurak geçmesinden dolayı yağmur ve şükür duası olarak tertip ettiğimiz duaya üreticilerimiz çoğunluk olarak katıldılar. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah'tan bol bereketli yağışlar diliyoruz" dedi.
Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırıyor. Trakya genelinde yağışların son yıllara oranla bu yıl yüzde 50 azalması nedeniyle yağmur duası yapıldı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından düzenlenen yağmur duası, Evrenbey Barajı piknik alanında gerçekleştirildi. Duaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Malkara Müftülüğü'ne bağlı imam hatipler tarafından Kur’an okunup, yağmur duası edildi. Dua sonrasında katılanlara yaklaşık 30 kazan etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
'BOL BEREKETLİ YAĞIŞLAR BEKLİYORUZ'
Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, "Malkara Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından bu sene kurak geçmesinden dolayı yağmur ve şükür duası olarak tertip ettiğimiz duaya üreticilerimiz çoğunluk olarak katıldılar. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah'tan bol bereketli yağışlar diliyoruz" dedi.
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