Sosyal medya hesaplarına bu akşam yüklenen ve İstanbul'da çekildiği belirtilen kask kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişi görülüyor. Bu kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü kameraya yansıyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu aracından iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor.
Tekerlekli sandalyedeki engelli yola düştü; o anlar kask kamerasında
İSTANBUL'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü.
27 Şubat 2019 Çarşamba 23:17
İSTANBUL'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. O sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı. Kask kamerasına saniya saniye yansıyan o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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