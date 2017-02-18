Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL () - SULTANGAZİ'de, bir tekel bayiindeki silahlı soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Gazi Mahallesi Ş. Nurettin Ateş Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde önceki gün saat 23.30 sıralarında giren yüzleri maskeli 2 kişiden biri silahını doğrultarak, dükkan sahibinden kasadaki paraları istedi. Diğer şüpheli ise bu sırada raflarda bulunan içkileri elindeki torbaya doldurdu. Silahı gören dükkan sahibi kasada bulunan yaklaşık 200 lirayı soyguncuya verdi. Yaklaşık bin lira değerinde içki ve parayı alan soyguncular, yaya olarak olay yerinde kaçtı.

POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Tekel bayiinin sahibinin ihbarı üzere olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli iki kişi markette giriyor. Soyguncularından birisi tabancayı kasada bulanan karı kocaya yönelterek paraları istiyor. Diğer soyguncu ise bu arada raflardan içki şişelerini poşete doldurduktan sonra diğer soyguncu kasadaki para aldıktan sonra kaçıyor.

(FOTOĞRAF)