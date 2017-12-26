Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Tek yön olan caddede ters yönde TIR trafiği

İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, tek yön olan Şehitler Caddesi'nde TIR'ların ters yönden girerek kuyruk oluşturması, trafiği felç etti. Bir ambulans, dakikalarca buradan geçemedi. Alsancak İZBAN İstasyonu'nun yanından başlayıp,...

Tek yön olan caddede ters yönde TIR trafiği
İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, tek yön olan Şehitler Caddesi'nde TIR'ların ters yönden girerek kuyruk oluşturması, trafiği felç etti. Bir ambulans, dakikalarca buradan geçemedi.
Alsancak İZBAN İstasyonu'nun yanından başlayıp, yıkılan Alsancak Stadı'nın önünden geçerek Atatürk Stadı'na kadar uzanan Şehitler Caddesi'nde, daha önce çift yönlü olan trafik akışı, 2016 yılı yaz aylarında, Konak tramvay hattı döşeme çalışmaları ve Meles Çayı üzerindeki köprünün yenilenmesi kapsamında yeniden düzenlendi. Cadde, yaklaşık 1.5 yıl önce, Alsancak'tan Halkapınar'a doğru tek yön haline getirildi. Ancak bu 1.5 yıl içerisinde, caddede bir trafik düzeni sağlanamadı. Özellikle hafta başlarında, Şehitler Caddesi'ne ters yönden giren TIR'lar, gümrük muayenesi yaptırmak için yol kenarına park edip, peş peşe sıralanınca uzun kuyruklar oluştu.
İş yerlerinin yoğun olduğu bölgede, ulaşım güçlüğü yüzünden işlerine geç kalan vatandaşlar, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Son olarak bir ambulans da bu trafiğin içinde kaldı, sirenleri açık halde dakikalarca bekledi. TIR'ların diğer araçların geçişlerini sağlamak amacıyla zaman zaman yaptığı manevralar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay çalışmaları kapsamında kaldırımlara diktiği demir bariyerlerin yerlerinden sökülmesine yol açtı.
Vatandaşlar, henüz hatta tramvay seferleri başlamamasına rağmen caddedeki trafiğin bu hale gelip, tıkandığına dikkat çekerek, "Tramvay seferleri başladıktan sonra kim bilir nasıl olacak? Denetim olmadığı için TIR'ların dışında diğer araçlar da ters yönden gelip, her gün kazaya davetiye çıkarıyor. Bir de TIR'lar bu kuyruk oluşturunca iş zıvanadan çıkıyor" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,