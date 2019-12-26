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Tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

AT, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak takip edilip, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan...

GENEL 26.12.2019, 12:53
Tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip
AT, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak takip edilip, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan 'Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik', 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. 
Söz konusu yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, özelliklerini, bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, verilerin değişimini, sistemdeki tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanmasını, kontrol ve denetimlerini kapsıyor.
Mevcut durumunda yarış atlarına mikroçip uygulanırken, yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, ülkedeki tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu işlem hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile yapılacak. Böylece at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması sağlanacak.
Tüm tek tırnaklı hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kayıt altına alınacak. Bakanlık, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilecek.
Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda ya da nakil sırasında yakalanması durumunda sahibine, idari para cezası uygulandıktan sonra hayvan kimliklendirilerek, kayıt altına alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmayacak. Ancak bu kurumlar ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda bulundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak tek tırnaklı hayvanlara kimlik belgesi temin edebilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kimliklendirilen Safkan Arap ve İngiliz atları, yönetmelik uyarınca kimliklendirilmiş kabul edilecek.
 

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