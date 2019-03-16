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Tek kişilik performansa İsveç'ten davet

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN’de yaşayan oyuncu ve drama eğitmeni Sinem Yaruk, tek kişilik 'Bir metrekarede göz göze gelme' isimli performansı ile İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenecek olan Artmenow Festivali’ne davet edildi. Rol...

Tek kişilik performansa İsveç'ten davet

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN’de yaşayan oyuncu ve drama eğitmeni Sinem Yaruk, tek kişilik 'Bir metrekarede göz göze gelme' isimli performansı ile İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenecek olan Artmenow Festivali’ne davet edildi.
Rol aldığı dizilerin yanı sıra çektiği filmler ile festivallerde yarışarak derece alan Sinem Yaruk'un, sahnelediği ‘Bir metrekarede göz gele gelme’ adlı performansı ilgi görüyor. Mersin, Ankara, Adana, Diyarbakır gibi kentlerde izleyici ile buluşan Yaruk, insanın içindeki tabuları ve sınırları ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade ediyor. 
Yaruk, çıkış noktasının kendi dünyasında yarattığı bir metrekarelik mağara metaforundan yola çıktığını ifade ederek, "Neden bir metrekare? Çünkü yüzyıllardır toplumdan bağımsız kendi içimizde tabular ve sınırlar belirledik ve bir metrekare ötesine gidemedik. Ben de bu toplumun bireyi olarak aynı durumdan şikayetçi olup, kendi içimdeki bir metrekare öteye ulaşma adına hem eleştirel bir yaklaşım hem de bir bağ kurmak adına göz geze gelmek, temas etmek, dokunmak hem de ruhani bir ortam yaratmak isterim. Türkiye bir ilk olması sorumluluğu aynı zamanda kendimi de gözlemleme şansı fazlasıyla kamçılayıcıydı" dedi.   
Festivale dünyanın dört bir yanından performans sanatçılarının da katılacağını kaydeden Yaruk, 25-28 Nisan tarihleri arasında Stockholm da edineceği tecrübeyi Türkiye ve Mersin’de yaymanın yanı sıra kendisine yeni gösterilerinde de yol gösterici olacağını sözlerine ekledi. Yaruk, İsveç’ten gelen davetin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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