Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...
Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu
Türki pasaportunun değer sıralaması
Bakan Soylu: Yepyeni bir sisteme adım atacağız
'Artık dağa çıkmak yok'
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi

Tek kişilik çadırda güvenlik hizmeti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da yapımı sürdürülen, tamamlandığında Türkiye'nin en nitelikli kütüphanelerinden olacağı belirtilen Gazi Halk Kütüphanesi'nin inşaatında görev yapan M.S. (70) adlı bekçi, tek kişilik çadırda güvenlik...

Tek kişilik çadırda güvenlik hizmeti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da yapımı sürdürülen, tamamlandığında Türkiye'nin en nitelikli kütüphanelerinden olacağı belirtilen Gazi Halk Kütüphanesi'nin inşaatında görev yapan M.S. (70) adlı bekçi, tek kişilik çadırda güvenlik hizmeti veriyor.
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan Gazi İl Halk Kütüphanesi hizmet binası, 2017 yılının Temmuz ayında boşaltılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödenek çıkmasıyla yıkımı 2018’in Mart ayında tamamlanmış ve yeni hizmet binasının inşa çalışmalarına verilmişti. Bu yılın sonunda tamamlanıp, hizmete alınması beklenen yeni kütüphanenin yapımı sürdürülürken, temel atma çalışmaları kapsamında fore kazık işlemleri yapıldı. 
ÇADIRDA NÖBET TUTUYOR
Yüklenici firma tarafından görevlendirilen M.S. isimli bekçi ise çalışmaların başladığı ilk dönemden beri inşa sahasında kendisine verilen tek kişilik çadırda nöbet tutuyor. Gün boyu çadırda bekleyerek, inşaatın güvenliğini sağlayan M.S., zaman zaman çadırının yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yağmurlu günlerde ıslanmamak için ağaç altına sığınan M.S., kendisi için prefabrik nöbet kulübesi yapılmasını bekliyor.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325