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‘Tek evimiz dünya' diyen miniklerden sahil temizliği

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN'de Bahçeşehir Koleji'nin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Tek Evimiz Dünya' adıyla gerçekleştirdiği kıyı temizliği projesine Akdeniz Belediyesi de destek verdi. Adanalıoğlu Sahili'nde düzenlenen...

GENEL 05.11.2019, 13:38
‘Tek evimiz dünya' diyen miniklerden sahil temizliği

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN'de Bahçeşehir Koleji'nin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Tek Evimiz Dünya' adıyla gerçekleştirdiği kıyı temizliği projesine Akdeniz Belediyesi de destek verdi.
Adanalıoğlu Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri, fen işleri ile çevre koruma kontrol ekipleri katıldı. Öğrencilerin, çevrenin korunması ve temizliği hakkında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; Rize’den Hatay’a kadar; Türkiye’nin 8 bin 333 kilometrelik tüm kıyı sahillerinde aynı anda başlayan etkinlik nedeniyle, Bahçeşehir Koleji ve öğrencilere teşekkür etti.
Başkan Gültak, belediye olarak, aynı bölgede daha önce de farklı okular ve sivil toplum örgütleriyle birlikte birçok kez temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "Geçmişte, 20-25 yıl boyunca Adanalıoğlu Sahili'nde çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeye 5 bin ton toprak dökerek, yıllar içinde biriken tonlarca çöpün üzerini örttük ve kirliliği ortadan kaldırdık. Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Belediye olarak yerli ve yabancı gençlerin katılımıyla sahillerimizde temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Caretta deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yuvalandığı Kazanlı Sahili'ni de temizleyip, yuvaları koruma altına alıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını da kaydeden Başkan Gültak, Akdeniz bölgesindeki tüm okullardan öğrencilerle birlikte temizlik kampanyaları düzenleyeceklerini de belirtti. Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla Adanalıoğlu Sahili şeridindeki çöp ve atıklar toplanıp bölge temizlendi.


 

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