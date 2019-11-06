banner314

banner325

Son Dakika

‘Tek Evimiz Dünya’ dediler; 36 ton çöp toplandı

‘Tek Evimiz Dünya’ sloganı ile başlatılan kıyı temizliği hareketinde, Türkiye’nin tüm kıyılarında, Bahçeşehir Kolejinden 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen, çalışan ve gönüllüler kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde toplam...

GENEL 06.11.2019, 14:06
‘Tek Evimiz Dünya’ dediler; 36 ton çöp toplandı
‘Tek Evimiz Dünya’ sloganı ile başlatılan kıyı temizliği hareketinde, Türkiye’nin tüm kıyılarında, Bahçeşehir Kolejinden 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen, çalışan ve gönüllüler kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde toplam 8 bin 350 kilometrede 36 ton çöp toplandı.

“Bahçeşehir Koleji Evine Sahip Çıkıyor, Tek Evimiz Dünya” sloganı ile bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 60 kampüsünden toplam 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen ve çalışan ile kıyılardaki kirli atıkları topladı. Öğrencilerin plastik şişe, izmarit, kağıt, teneke gibi birçok atığı topladığı sorumluluk projesi için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ‘Çevre ve doğayı korumak çağdaş bir yaklaşımdır. Biz de öğrencilerimizin bu vizyona sahip olmaları için onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz’ ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Kadıköy Moda sahilinde gerçekleşen kıyı temizliğine Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

ÖNCELİĞİMİZ TEMİZLEMEK DEĞİL, KİRLETMEMEK!”

Temizliğe ‘veli’ olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, önceliklerinin temizlemek değil, kirletmemek olduğunu söyledi.

Odabaşı, “Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak, çevre bilinciyle nasıl yaşanacağını göstermek için yapılan bir etkinlik. Kadıköy’de olduğu için de ben ayrıca mutluyum. Biz elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz ama yapmamız gereken temizlemek değil, kirletmemek. Bizim de belediye olarak önceliğimiz o. Çünkü bir şekilde temizliyoruz ama ne kadar az kirletirsek o kadar çok tasarruf etmiş oluruz. Belediye bütçesinin en büyük kalemi temizlik oluyor. Yapacağımız her tasarrufla kaynağı başka alanlarda değerlendirebiliriz. Böylece Kadıköy’ün daha da güzel olması için çalışmalar yapacağız. Onun için önceliğimiz temizlemek değil, kirletmemek” diye konuştu.

"DOĞA SİZ ONA NASIL DAVRANIRSANIZ, ÖYLE CEVAP VERİYOR"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Kolejinin öğrencilerine aşıladığı ve insan olmanın en önemli unsurları arasındaki doğa ve çevre temizliği bugün ülkemizin bir politika olarak görmesi gereken boyuttadır. Böylesine güzel bir ülkeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Gıpta edilecek kıyılarımız, inanılmaz güzel denizlerimiz ile dünyada hayranlık uyandıran ülkelerdeniz ancak bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü doğa vakti geldiğinde sizin ona davrandığınız şekilde yanıt veriyor. Bizim görevimiz gelecek nesillere bu bilinci en iyi şekilde aktarmak, yalnızca teoride değil pratikte de onlara bunu yaşatarak öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sosyal sorumluluk olarak en fazla önemsediklerimiz arasında kıyı temizliği geliyor” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİ VE TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN…”

Farkındalık yaratmak adına, tüm kampüslerdeki veliler, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kıyı temizliği yaptıklarını vurgulayan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, insanların yarattığı kirliliğe dikkat çekmek gerektiğini belirtti.

Dağ, “Gezegenimizin 4’te 3’ü sularla çevrili, yaşamın kaynağı da sular ve bu kaynağın devam etmesi lazım. İnsanların yarattığı kirliliğe de dikkat çekmek lazım. Biz Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’nin 4 tarafındaki kampüslerimizde bu konunun kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Sadece denizler değil, göller, dereler, nehirler, kıyısı olan her yerde insanın yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için bu farkındalığı başlatıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha temiz dünya bırakmak isteyen herkesle buradayız. Dünya bizim evimiz ve tek evimiz. Onu temiz bırakmalıyız, daha temiz ve daha iyi bir dünya için çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırmalıyız” dedi.

Özlem Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bahçeşehir Kolejindeki öğrencilerimiz daha iyi bir dünya için henüz okul öncesi yaşlarından itibaren kendi alanlarıyla ilgili konularda uzman kişilerce bu bilgilendirmeleri alıyorlar ve bu farkındalığı kazanmaya başlıyorlar. Önemli olan bu bilgiyi paylaşmak, bu farkındalığı paylaşmak ve sadece öğrencilerimizle sınırlı tutmamak. Amacımız bunu yaşadığımız tüm şehre yayabilmek ve hep birlikte öğrencilerimize daha iyi bir dünya için neler yapmaları gerektiğini öğretebilmek.”

 

 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5