DENİZLİ'de küçükbaş hayvan üretimi yapan Kurşun Ailesi'ne ait Akkaraman cinsi koyun, tek batında 6 kuzu birden yavruladı.Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi'nde oturan Ali İhsan Kurşun ve Gülşen Kurşun çiftinin Akkaraman cinsi koyunu, bir batında 6 kuzu dünyaya getirdi. 3 gün önce doğum yapan ve ailenin 'Akbaş' ismini verdiği koyununun kuzularından 3'ü erkek 3'ü ise dişi olarak doğdu. 72 yaşındaki Ali İhsan Kurşun, 57 yıldan bu yana küçükbaş hayvan üretimi yaptığını, koyununun 1 batında 6 kuzu yavruladığı için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce tek batında 6 tane kuzunun doğduğunu görmediğini ve duymadığını belirten Kurşun, şöyle dedi:"1960'tan beri küçükbaş hayvan üreticiliği ve çiftçilik yapıyorum. Daha önce beslediğim koyunlar arasında 3-4 tane yavrulayan oluyordu. Şimdiye kadar tek batında bir koyunun 6 tane kuzu doğurduğunu duymadım. Koyun ve kuzu olmak üzere 50 adet küçükbaş hayvanım var. Doğumları da hiç zor olmadı. Gayet kolay bir doğum yaşandı. 6 kuzunun da sağlıklı olarak dünyaya geldiği için mutluyum."Gülşen Kurşun ise, koyununun yavruladığı kuzularla sürülerinin artacağını ifade ederek, "Koyunum 6 kuzu doğurduğu için çok mutluyum, çok sevindim. Allah herkese böyle nasip etsin. 2-3 koyunumuz böyle doğurursa, sürümüz birden bire çoğalır. Ben de bu şekilde hızlıca artmasını istiyorum" diye konuştu.

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