Son Dakika
Tek başına 25 torba çöp topladı
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve Saray ilçesinde oturan Öner Alpak, önceki...
GENEL 23.08.2019, 15:55
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaşayan Öner Alpak (27), gezmeye gittiği gölette tek başına 25 torba çöp toplayarak örnek bir davranış sergiledi.
Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve Saray ilçesinde oturan Öner Alpak, önceki gün Çukuryurt Mahallesi'ndeki gölete gezmeye gitti. Burada çevreye atılan çöpleri gören Alpak, yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışması sonrasında 25 torba çöp topladı. Gördüğü manzaradan rahatsız olduğu için çöpleri topladığını söyleyen Alpak, "Ben her zaman gezmeye buraya geliyorum. Ancak bu kez geldiğimde her yer çöp olmuştu. Buraya gelip piknik yapanlar yedikleri, içtikleri her şeyi buraya atıp gitmişler. Gördüğüm manzara beni çok rahatsız etti. Ben de, arabamdan çöp torbasını alarak yaklaşık 3 saat süren bir temizlik yaptım. Toplam 25 torba olan çöpleri belediyeyi arayıp temizlik işlerine teslim ettim. Ben buradan piknik alanlarını kullananlara seslenmek istiyorum. Buralara gelmeyin demiyorum, yalnız giderken çöplerinizi de götürün" diye konuştu.
Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çalışan ve Saray ilçesinde oturan Öner Alpak, önceki gün Çukuryurt Mahallesi'ndeki gölete gezmeye gitti. Burada çevreye atılan çöpleri gören Alpak, yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışması sonrasında 25 torba çöp topladı. Gördüğü manzaradan rahatsız olduğu için çöpleri topladığını söyleyen Alpak, "Ben her zaman gezmeye buraya geliyorum. Ancak bu kez geldiğimde her yer çöp olmuştu. Buraya gelip piknik yapanlar yedikleri, içtikleri her şeyi buraya atıp gitmişler. Gördüğüm manzara beni çok rahatsız etti. Ben de, arabamdan çöp torbasını alarak yaklaşık 3 saat süren bir temizlik yaptım. Toplam 25 torba olan çöpleri belediyeyi arayıp temizlik işlerine teslim ettim. Ben buradan piknik alanlarını kullananlara seslenmek istiyorum. Buralara gelmeyin demiyorum, yalnız giderken çöplerinizi de götürün" diye konuştu.
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016